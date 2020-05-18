Huawei потеряла ключевого поставщика чипов из-за санкций США

Из-за новых ограничений США компания TSMC прекратила принимать новые заказы на производство чипов для Huawei.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) остановила приём новых заказов от Huawei Technologies в ответ на очередной шаг правительства США, направленный на дальнейшее ограничение поставок чипов китайской компании.

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Об этом заявляет Nikkei со ссылкой на несколько источников, передает Reuters.

Отмечается, что заказы, которые TSMC приняла до нового запрета, и те, которые уже находятся в производстве, не пострадают и будут выполняться и далее, если эти чипы могут быть отправлены заказчику до середины сентября.

Компания TSMC является одним из крупнейших в мире производителей чипов и по совместительству – ключевым контрактным поставщиком Huawei. В минувший четверг TSMC объявила о планах строительства завода в США, а в пятницу добавила, что она «внимательно следит за изменением правил экспорта в США». И в понедельник она уже прекратила принимать новые заказы от Huawei.

Новое распоряжение, обнародованное в пятницу Министерством торговли США, расширяет полномочия США. Теперь американское правительство оставляет за собой право требовать лицензий на продажу Huawei полупроводниковых устройств, изготовленных за рубежом с использованием технологии США. Это существенно расширяет сферу применения ограничений США и позволяет остановить экспорт для китайского технологического гиганта.

В то же время TSMC заявила, что не раскрывает детали заказов, и добавила, что публикация была «чисто рыночным слухом».

Huawei Technologies официально отреагировала на попытку администрации президента США Дональда Трампа ограничить доступ компании к глобальным поставкам чипов, назвав этот шаг “необоснованным” и сообщив, что он окажет влияние на деятельность компании.

“Мы ожидаем, что это неизбежно повлияет на наш бизнес. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы найти решение”, - сказал в понедельник председатель совета директоров Huawei Гуо Пин.

В рамках предпринимаемых США мер иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию перед поставкой определенных чипов для Huawei или ее подразделений.

Решение США является “необоснованным и вредоносным и грозит подорвать всю отрасль по всему миру”, сообщила Huawei.

США включили китайскую телекоммуникационную компанию в “черный список” в прошлом году из соображений национальной безопасности на фоне обвинений со стороны Вашингтона в нарушении санкций против Ирана и подозрений в шпионаже за клиентами. Huawei отрицает обвинения.