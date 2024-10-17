В сентябре Apple презентовала смартфоны iPhone 16, в которых впервые за долгое время увеличила объем оперативной памяти до 8 ГБ, чтобы обеспечить работу Apple Intelligence. Однако компания не планирует на этом останавливаться.
Издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера Phone Chip Expert, сообщает, что в следующем году Айфоны будут иметь 12 ГБ оперативки, а к 2026 году компания планирует совершить значительный скачок вперед, первой внедрив 2-нанометровый чип TSMC.
Термины "3 нм" и "2 нм" описывают поколения технологий производства чипов, каждое из которых имеет свой собственный комплекс правил проектирования и архитектуры. Чем меньше цифра, тем меньше размер транзисторов и тем больше их получается вместить на одном кристалле. Простыми словами, это позволит увеличить мощность, не влияя на энергопотребление.
TSMC планирует начать производство 2-нм чипов в конце 2025-го, и Apple, как ожидается, станет первой компанией, которая получит чипы нового поколения. Не исключено, что такие чипы получат уже флагманские iPhone 17 Pro, а в 2026 году это будет стандарт для всех моделей.
Что касается оперативной памяти, то апгрейд до 12 ГБайт расширит возможности многозадачности, улучшит производительность приложений и будет способствовать дальнейшему продвижению Apple к созданию ИИ-функций.
Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что Apple планирует заменить модель Plus новым "ультратонким" Айфоном. Называться он будет iPhone Air - по аналогии с легким MacBook Air.
А в начале 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.