Это самый маленький планшет в ассортименте компании.

Xiaomi вывела на рынок компактный планшет Redmi Pad SE 4G. Это "китайский" ответ на iPad mini от Apple и самый маленький планшет в ассортименте бренда.

У планшета 8,7-дюймовый дисплей с разрешением 1340 x 800 пикселей, частотой 60 Гц и яркостью 600 нит. Для сравнения, самый миниатюрный планшет в линейке Apple имеет 8,3-дюймовый экран с яркостью 500 нит.

Redmi Pad SE 4G работает на процессоре MediaTek Helio G85, дополненный 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64-128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Сзади расположена камера разрешением 8 мегапикселей, фронтальная камера 5-мегапиксельная. Обе умеют записывать видео в разрешении 1080p с частотой 30 кадров/с.

Видео дня

Также планшет имеет двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, два разъема для SIM-карт, влагозащиту по стандарту IP53, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3 и аккумулятор 6650 мАч с зарядкой 10 Вт по проводу. Габариты – 211,6×125,5×8,8 мм. Планшет легко поместится практически в любую сумку.

Redmi Pad SE 4G доступен в модификациях 64 и 128 Гбайт, которые оценены примерно в 130 и 145 долларов. Примерно четырехкратная разница в цене с актуальным iPad Mini.

В последний раз Apple обновляла iPad Mini еще в 2021 году. Ожидается, что в этом году, на осенней презентации, покажут новый iPad mini и базовый iPad. И если слухи верны, обе модели заметно подешевеют.

Также была информация, что Apple планирует выпуск бюджетных MacBook и AirPods. Такие модели будут конкурировать с дешевыми устройствами других брендов. К примеру, сейчас самый дешевый MacBook стоит $999, а новинка якобы будет дешевле Айфона.

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