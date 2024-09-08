Он получил компактный по меркам 2024 года корпус и "телевик", а по некоторым характеристикам обходит флагманы Samsung и Apple.

Некогда один из лидеров рынка мобильных телефонов Motorola представила новый среднебюджетный смартфон Moto S50. Это довольно примечательный аппарат, если исходить из соотношения цены и возможностей.

Телефон не имеет какой-то одной сильной выраженной стороны, но зато неплох сразу во всем. Во-первых, у девайса по-настоящему топовый pOLED-дисплей с разрешением 2670×1272 пикселей и геймерской частотой обновления в 120 Гц. Диагональ – 6,36 дюйма. Это вовсе не компактный аппарат, но он меньше большинства устройств на рынке.

Во-вторых, камер две, но обе топовые: основная с датчиком Sony IMX896 на 50 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей, который в этом классе почти не встречается,

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В-третьих, все в порядке с остальными характеристиками: чип MediaTek Dimensity 7300, 12/256 ГБ памяти "в базе", 32-мегапиксельная фронтальная камера, проводная зарядка мощность 68 Вт и беспроводная 15 Вт

Смартфон вышел в трех цветах: золотистом, красном и сером. Базовая версия Moto S50 обойдется в 310 долларов (~12 700 грн). Топовую модификацию с 12+512 Гб оценили в 345 долларов (~14 100 грн). Пока что новинка представлена только на китайском рынке.

Ранее в этом году Motorola также выпустила топовый флагман Moto Edge 50 Ultra, который в тестах камеры уделывает iPhone 15 и Galaxy S24 Ultra. Также он может похвастаться самым актуальным железом и красивым дизайном.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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