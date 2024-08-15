OnePlus Nord 4 занял лидерство в нише телефонов среднего класса. По некоторым параметрам он обходит даже флагманы.

Главная проблема при выборе смартфона среднего уровня кроется в большом выборе в этом сегменте. Эти аппараты обычно предлагают оптимальный баланс производительности и цены, а по некоторыми характеристикам даже превосходят более дорогие флагманы.

Специалисты портала Tech Adviser проанализировали среднебюджетный рынок смартфонов и выбрали пять моделей в ценовом диапазоне от $250 до $700, которые считаются самыми оптимальными прямо сейчас.

OnePlus Nord 4 – лучший в целом. Превосходный телефон, который предлагает все, что большинство людей ищут в устройстве среднего класса. Сюда входит качественное качество сборки, цельнометаллический корпус и шесть лет поддержки обновлениями. Батарея с 0 до 100% заряжается за 30 минут, а процессор не устареет и через пару лет.

– лучший в целом. Превосходный телефон, который предлагает все, что большинство людей ищут в устройстве среднего класса. Сюда входит качественное качество сборки, цельнометаллический корпус и шесть лет поддержки обновлениями. Батарея с 0 до 100% заряжается за 30 минут, а процессор не устареет и через пару лет. Google Pixel 7a – лучшее соотношение цены и качества. Pixel 7a больше не является последним телефоном среднего класса Google, но он по-прежнему остается самым оптимальным выбором среди пользователей. С момента выхода он успел подешеветь почти на $100, но с большинством задач справляется ничуть не хуже новинки. Видео дня

Samsung Galaxy A35 5G – для фанатов Samsung. При цене дешевле $330 он предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей 120 Гц, а по автономности он и вовсе превосходит почти всех конкурентов в своем классе.

– для фанатов Samsung. При цене дешевле $330 он предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей 120 Гц, а по автономности он и вовсе превосходит почти всех конкурентов в своем классе. Xiaomi Redmi Note 13 Pro – лучший дисплей. Это 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1300 нит. Изображение на таком экране останется читаемым даже под прямыми солнечными лучами.

– лучший дисплей. Это 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1300 нит. Изображение на таком экране останется читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Nothing Phone (2a) Plus – самый интересный смартфон среднего класса. В особенности это касается прозрачной задней панелью и подсветки Glyph. А в плане автономности он опережает даже топовый iPhone 15 Pro Max.

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид больше всего любят складные модели, то поклонники Apple отдают предпочтение раритетным компактным Айфонам.

А если вы в поисках смартфона, который способен быстро зарядиться, эксперты называли смартфоны с самой быстрой зарядкой на рынке. Например, лидеру топа для полной зарядки необходимо всего 10 минут.

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