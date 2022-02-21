Они убеждены, что у айфонов есть уязвимости, дающее доступ к данным своих владельцев.

Сотрудники магазинов Apple в США не доверяют разработке материнской компании – они начали использовать Android-смартфоны с зашифрованными мессенджерами, опасаясь раскрытия переписки со стороны руководства.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на опрошенных работников Apple, у айфонов есть уязвимости, дающее доступ к данным владельца.

Причиной отказа от смартфонов iPhone послужил конфликт внутри корпорации. Работники недовольны тем, что прибыль компании никак не отражается на их зарплате. Apple на фоне недовольств увеличила ставку на 10%, но их это не устроило. Дескать, прибавка не соответствует уровню инфляции.

Поэтому в знак протеста они начали переходить на смартфоны с мобильной ОС Android, чтобы тайно обсуждать объединение в профсоюзы. По словам активистов, руководство на местах всячески препятствует такому развитию событий, а также пытается прослушивать их разговоры.

Это далеко не первый разлад в "яблочном" королевстве. Так, в канун рождества недовольные сотрудники Apple уже устраивали забастовку и призывали игнорировать продукцию компании в праздничные дни, тем самым "заставив их окупать тот имидж, за который они платят".

А тем временем у Apple все хорошо. В 2022 году она стала первой в мире компанией, рыночная стоимость которой достигла $3 триллиона. Это больше всей экономики Великобритании или фондового рынка Германии.

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