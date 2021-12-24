Сама компания в настоящее время никак не прокомментировала действия своих работников.

В то время как Apple впервые за 10 лет приостановила производство iPhone и iPad, отпустив работников фабрик отдыхать, многие сотрудники розничных магазинов компании и техническая поддержка AppleCare должны будут выйти на работу.

В связи с этой "несправедливостью" группа активистов Apple Together планирует провести забастовку в канун рождества. Сотрудники компании и её розничных магазинов будут митинговать за лучшие условия труда, пишет Insider.

Бастующие планируют уйти с работы 24 декабря пораньше, чтобы быть рядом с семьёй, а не за прилавком магазинов. Также они призвали пользователей отказаться от покупки "яблочной" продукции – как в физических, так и онлайн, и заставить её окупать тот имидж, за который они платят.

— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021

Apple Together также сообщает, что все работники, которые "не побоятся пойти против тирана" и уйдут в день забастовки домой пораньше, могут подать заявку на получение $500 от Некоммерческого фонда солидарности Coworker.

Сама компания в настоящее время никак не прокомментировала действия своих работников.

Ранее УНИАН уже писал, что стоимость нового бюджетного Айфона может неприятно удивить пользователей. Ценник аппарата будет как у прошлого поколения – 400 долларов, в гривнах это примерно 10-11 тыс., что немного меньше, чем стартовая цена iPhone SE (2020), но все равно такая стоимость выглядит немного нелогичной, особенно на фоне ценообразования техники Apple в Украине, где $400 превращаются в 15-16 тыс. – за эти деньги на отечественных прилавках можно найти iPhone 11.

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