Глава Signal отметил, что даже WhatsApp и Facebook обеспечивают конфиденциальность лучше, чем Telegram.

Репутация Telegram как защищенного инструмента для общения чрезмерно преувеличена. Таким мнением поделился глава другого защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, заявивший, что даже WhatsApp и Facebook предлагают всяко лучшую конфиденциальность.

Об этом он написал у себя в твиттере.

Эксперт подчеркнул, что мессенджер Дурова сберегает все данные в облаке в полностью открытом формате: тексты, общие аудио-и видео данные, контакты. По этой причине, в случае форс-мажорных обстоятельств злоумышленники в один миг могут получить допуск ко всей базе незащищенных данных пользователей мессенджера.

Telegram обладает множеством привлекательных функций, но с точки зрения конфиденциальности и сбора данных нет худшего выбора.

В подтверждение своих слов Марлинспайк привел наглядный пример: удалите приложение Telegram, установить его на новое устройство и пройдите аутентификацию. Как результат, пользователь увидит предысторию своих звонков, контакты, чаты, сообщения и медиафайлы в том же виде, в котором они были на предыдущем девайсе. Это как раз таки и указывает на то, что все эти данные хранятся в открытом виде.

Глава Signal отметил, что в этом отношении даже WhatsApp и Facebook, который не могут похвастаться репутацией защищенного инструмента для общения, обеспечивают в разы лучшую конфиденциальность, нежели Telegram.

Читайте такжеВыпущено приложение, позволяющее объединить Viber, WhatsApp и Telegram в один мессенджерРанее УНИАН уже писал, что самым популярным приложением для обмена сообщениями среди украинцев по-прежнему остается Viber – им пользуются более 73% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook, на третьем-четвертом местах находятся Telegram и WhatsApp.

Менее всего пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей использует лишь 3,8% опрошенных.

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