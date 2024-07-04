Оба телефона будут тоньше и легче, автономнее и мощнее.

Авторитетный информатор Эван Бласс, известный как Evleaks раскрыл, какими будут убер-флагманы Samsung со складными дисплеями в 2024 году. За неделю до презентации мы узнали практически все характеристики Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

Оба телефона будут тоньше и легче, автономнее и мощнее: Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ в базе. Из неожиданного: внешний дисплей "Флипа" теперь получил IPS-панель, а не AMOLED, пишет The Verge.

Нововведения Samsung Galaxy Z Fold 6

Экран имеет значительно более высокую максимальную яркость – 2600 нит по сравнению с 1750 в Z Fold 5.

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3

Смартфон будет работать на один час больше при серфинге с 4G и на два часа при просмотре видео.

В сложенном виде – на 1,4 мм короче, на 1 мм шире, на 1,3 мм тоньше; в разложенном виде – на 1,4 мм короче, на 2,7 мм шире, на 0,5 мм тоньше; вес на 14 грамм меньше.

Дополнительный экран стал на 0,1 дюйма больше.

Никаких изменений по части камер, емкости аккумулятора (4400 мАч) или защитного стекла (Gorilla Glass Victus 2).

Видео дня

Нововведения Samsung Galaxy Z Flip 6

Основная камера 50 Ма, вместо 12 Мп, та же диафрагма f/1.8.

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ в базе (вместо 8 ГБ).

Дополнительный дисплей теперь IPS вместо OLED.

В сложенном виде – тоньше на 0,2 мм, остальные размер и вес – без изменений.

Емкость аккумулятора увеличена с 3700 до 4000 мАч.

Время работы батареи при использовании LTE-интернета увеличится на два часа, а воспроизведение видео увеличится на три часа.

Никаких изменений в защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).

Теперь выбранный пользователем цвет отражает весь телефон, а не только одну панель на задней панели.

Таким образом, осталось дождаться только цен. Их мы узнаем 10 июля, когда и будут представлены новые складные Samsung и другие гаджеты компании.

Помимо складных смартфонов Samsung покажет смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds 3, а также дебютное "умное" кольцо Galaxy Ring. А на осень производитель якобы запланировал выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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