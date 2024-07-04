Авторитетный информатор Эван Бласс, известный как Evleaks раскрыл, какими будут убер-флагманы Samsung со складными дисплеями в 2024 году. За неделю до презентации мы узнали практически все характеристики Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.
Оба телефона будут тоньше и легче, автономнее и мощнее: Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ в базе. Из неожиданного: внешний дисплей "Флипа" теперь получил IPS-панель, а не AMOLED, пишет The Verge.
Нововведения Samsung Galaxy Z Fold 6
- Экран имеет значительно более высокую максимальную яркость – 2600 нит по сравнению с 1750 в Z Fold 5.
- Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3
- Смартфон будет работать на один час больше при серфинге с 4G и на два часа при просмотре видео.
- В сложенном виде – на 1,4 мм короче, на 1 мм шире, на 1,3 мм тоньше; в разложенном виде – на 1,4 мм короче, на 2,7 мм шире, на 0,5 мм тоньше; вес на 14 грамм меньше.
- Дополнительный экран стал на 0,1 дюйма больше.
- Никаких изменений по части камер, емкости аккумулятора (4400 мАч) или защитного стекла (Gorilla Glass Victus 2).
Нововведения Samsung Galaxy Z Flip 6
- Основная камера 50 Ма, вместо 12 Мп, та же диафрагма f/1.8.
- Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ ОЗУ в базе (вместо 8 ГБ).
- Дополнительный дисплей теперь IPS вместо OLED.
- В сложенном виде – тоньше на 0,2 мм, остальные размер и вес – без изменений.
- Емкость аккумулятора увеличена с 3700 до 4000 мАч.
- Время работы батареи при использовании LTE-интернета увеличится на два часа, а воспроизведение видео увеличится на три часа.
- Никаких изменений в защитном стекле (Gorilla Glass Victus 2).
- Теперь выбранный пользователем цвет отражает весь телефон, а не только одну панель на задней панели.
Таким образом, осталось дождаться только цен. Их мы узнаем 10 июля, когда и будут представлены новые складные Samsung и другие гаджеты компании.
Помимо складных смартфонов Samsung покажет смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds 3, а также дебютное "умное" кольцо Galaxy Ring. А на осень производитель якобы запланировал выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.