Складной iPhone ожидается в 2026 году и станет конкурентом Samsung Galaxy Z Fold и других устройств в форм-факторе книжки.

Хотя официальных объявлений об этом не было, сразу несколько авторитетных инсайдеров уже подтвердили, что Apple готовится к выпуску складного iPhone в форм-факторе книжки, как Samsung Galaxy Z Fold. Купертиновцы попытаются громко выйти на рынок, уверены источники.

Инсайдер Instant Digital сообщает, что складной iPhone получит уникальный шарнир из жидкого металла. Таким образом Apple намерена решить одну из главных проблем гибких экранов – сделать так, чтобы дисплей не ломался в месте складывания.

Кроме того, такое решение может помочь уменьшить или полностью устранить видимую складку на экране, что является актуальной проблемой для складных смартфонов. Это особенно важно, учитывая, что складка портит не только внешний вид экрана, но и сокращает срок его службы.

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Отмечается, что для Apple это не первый опыт работы с данным материалом: ранее он использовался, например, для изготовления иголок извлечения SIM-карты. Тем не менее, шарнир станет самым крупным его применением в продукции компании.

Единственный минус – устройство от Apple будет минимум на 20% дороже флагманов Samsung, но и предложит уникальные инженерные решения, в частности – тот самый шарнир из жидкого металла. При этом Apple может отказаться от Face ID в пользу Touch ID.

Пока что Apple полностью устраивает формат смартфонов, которые они выпускают, несмотря на то, что конкуренты Samsung в этом году готовятся выпустить свой складывающийся втрое телефон. Выход складного iPhone состоится не раньше 2026 года.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат улучшенную до 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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