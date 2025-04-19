Redmi Turbo 4 Pro станет первым на почти флагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, а стоить при этом будет дешевле $300.

Xiaomi официально рассказала, что представит Redmi Turbo 4 Pro в Китае уже на следующей неделе. На глобальный рынок он выйдет под названием Poco F7. Инсайдеры говорят, что производитель готовится произвести фурор в сегменте смартфонов среднего класса.

Новый аппарат от китайской фирмы в своем роде уникален – он станет первым с процессором Snapdragon 8s Gen 4, который представили совсем недавно. Это мобильная платформа, которая по спецификациям очень похожа на топовый чип Snapdragon 8 Gen 3. То есть нас ждет очень производительный аппарат.

Еще девайс выйдет с большой батареей на 7550 мАч, более того, будет поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Также ожидается, что новинка будет оснащена корпусом с защитой IP69, которой нет даже у ведущих флагманов отрасли.

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Что еще предложит Redmi Turbo 4 Pro:

6,83-дюймовый LTPS OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц.

Оптический сканер отпечатков пальцев.

Две тыльные камеры с основным объективом разрешением 50 Мп; селфи-камера 20-мегапиксельная.

Версию с 16 ГБ ОЗУ +1 ТБ пользовательской памяти.

Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.

Ожидается, что стоимость новинки в китайской рознице будет стартовать от 2099 юаней (~290 долларов) за версию 12+256 ГБ. Топовую конфигурацию 16 ГБ+1 ТБ оценят в 2999 юаней (~410 долларов).

Внешне Redmi Turbo 4 Pro практически не отличается от стандартной модели, Redmi Turbo 4, дебютировавшей в январе.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила ультрабюджетный смартфон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления он будет четыре года.

Еще раньше китайцы выпустили один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в 2 раза дешевле MacBook Air.

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