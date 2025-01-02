Redmi Turbo 4 стал первым смартфон на почти флагманском чипе Dimensity 8400-Ultra, а стоит он при этом дешевле $280.

Компания Xiaomi представила первый смартфон 2024 года – среднебюджетый Redmi Turbo 4. Устройство является китайской версией глобальной модели Poco X7 Pro, которая появится в продаже в конце января, пишет FoneArena.

За производительность в нем отвечает новенький MediaTek Dimensity 8400-Ultra, который по мощности почти не уступает экс-флагманскому Snapdragon 8 Gen 3. Еще устройство может похвастаться аккумулятором большой емкости, быстрой зарядкой и режимом "мокрого дисплея".

Характеристики Redmi Turbo 4:

Дисплей: 6,67", 2712 × 1220, AMOLED, 120 Гц, 3200 нит.

Процессор: 8-ядерный Dimensity 8400 Ultra (3,25 ГГц, Mali-G720).

Память: 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ постоянной UFS 4.0.

Камера: 50 Мп, 1/1.95", Sony LYT-600, ƒ/1.5, OIS + 8 Мп (ширик), фронтальная 16 Мп (f/2,4).

Батарея: 6550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт (100% за 45 минут).

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Новинка набирает в бенчмарке AnTuTu более 1,7 миллиона баллов, что является рекордом для моделей данной ценовой категории. Для сравнения, примерно столько же набирает флагманский Samsung Galaxy S24. Значит "середнячок" спокойно потянет самые требовательные тайтлы.

Из дополнительных возможностей можно отметить защиту IP68/IP69, стереодинамики, мощный вибромотор, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC и предустановленная HyperOS 2 на базе Android 15. Поддерживается управление дисплеем мокрыми руками.

В Китае цена Redmi Turbo 4 варьируется от 1999 юаней (~11 500 грн) за версию 12/256 ГБ до 2499 юаней (~14 500 грн) за версию на 16/512 ГБ. В Европе смартфон будет продаваться как Poco X7 Pro.

В конце декабря Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от "народного" бренда Poco. Модель Poco C75 получила 6,88-дюймовый дисплей, батарею 5160 мАч и четыре года обновлений. При этом ее стоимость не превышает $100.

Меж тем в сети публиковался перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели больше не получают никаких обновлений – ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности.

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