"Прошка" получит актуальный Snapdragon 8 Elite и станет самым доступным флагманом на свежем чипе.

В конце ноября Xiaomi представит новую серию смартфонов Redmi K80. Чтобы подогреть интерес к презентации, в соцсетях компании появились новые постеры, раскрывающие характеристики топовой модели K80 Pro.

Производитель заявляет, что грядет "крупнейший апгрейд в истории серии". Redmi K80 Pro сможет похвастаться прочным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, корпусом с защитой IP68/69, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и мощным процессором Snapdragon 8 Elite. Он будет работать в паре с выделенным чипом D1 и продвинутой системой охлаждения.

В бенчмарке AnTuTu Redmi K80 Pro набирает почти 3.2 млн баллов. Это даже больше, чем у игровых флагманов Asus ROG Phone 9 и Red Magic 10 Pro+, не говоря уже об актуальных Айфонах. Компания обещает "резкий скачок" в плане улучшения игрового опыта.

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Еще важными обновлениями станет аккумулятор повышенной емкости 6000 мАч с быстрой проводной зарядкой 120 Вт. Без провода смартфон будет заряжаться с мощностью 50 Вт. Среди прочего упоминаются тонкие рамки толщиной 1,9 мм. Грани у смартфона плоские и сделаны из металла.

Уже подтверждено, что цена Redmi K80 Pro будет стартовать от 4000 юаней, что равняется 560 долларам. Для сравнения, Xiaomi 15 стоит от 4499 юаней (630 долларов). Презентация состоится 27 ноября.

Ранее Xiaomi назвала смартфоны, которые получат HyperOS 2 до конца года. Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде. Тем более, что накануне компания отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

Также в сети появилась информация, что Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. То есть, купив устройство производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную.

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