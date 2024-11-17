'Убийцы' флагманов: в сеть утекли дизайн и характеристики Redmi K80 и K80 Pro

Уже точно известно, что один из аппаратов серии будет полноценным флагманом на свежем чипе.

В конце сентября компания Redmi провела анонс народной серии Note 14, а уже совсем скоро готовится показать свои самые топовые флагманы. Официально подтверждены два устройства – Redmi K80 и K80 Pro.

В китайской соцсети Weibo были опубликованы все основные характеристики двух новых смартфонов. Redmi K80 будет попроще и получит экс-флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3. "Прошка" выйдет с более актуальным Snapdragon 8 Elite и станет самым доступным флагманом на свежем чипе.

Характеристики Redmi K80:

Дисплей: 2K LTPS с плоским дизайном, как и у предшественника.

2K LTPS с плоским дизайном, как и у предшественника. Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 3. Камера: 50-мегапиксельный основной датчик Omnivision OV50 в сочетании с 8-Мп сверхширокоугольным и 2-Мп макрообъективом. Фронталка будет 20-мегапиксельным датчиком Omnivision OV20B.

50-мегапиксельный основной датчик Omnivision OV50 в сочетании с 8-Мп сверхширокоугольным и 2-Мп макрообъективом. Фронталка будет 20-мегапиксельным датчиком Omnivision OV20B. Аккумулятор: 6500 мАч, быстрая зарядка 90 Вт.

6500 мАч, быстрая зарядка 90 Вт. Прочее: рейтинг IP68 для защиты от пыли и воды, рама из металла, стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

Характеристики Redmi K80 Pro:

Дисплей: 2K LTPS.

2K LTPS. Процессор: Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite. Камера: 50-мегапиксельный основной датчик (опять же, Omnivison OV50), к которому присоединяются 32-Мп сверхширокоугольный датчик ISOCELL KD1 и 50-Мп телеобъектив ISCOELL JN5 с 2,6-кратным оптическим зумом. Фронталка остается той же 20-мегапиксельной камерой, что и стандартный K80.

50-мегапиксельный основной датчик (опять же, Omnivison OV50), к которому присоединяются 32-Мп сверхширокоугольный датчик ISOCELL KD1 и 50-Мп телеобъектив ISCOELL JN5 с 2,6-кратным оптическим зумом. Фронталка остается той же 20-мегапиксельной камерой, что и стандартный K80. Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт.

6000 мАч, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная 50 Вт. Прочее: рейтинг IP68 для защиты от пыли и воды, рама из металла, стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Уже подтверждено, что цена Redmi K80 Pro будет стартовать от 4000 юаней, что равняется 560 долларам. Для сравнения, Xiaomi 15 стоит от 4499 юаней (630 долларов). Презентация ожидается в ближайшие недели. Напомним, серия Redmi K70 была представлена 29 ноября 2023 года.

Видео дня

Ожидается, что Redmi K80 получит такой дизайн:

Ранее Xiaomi назвала смартфоны, которые получат HyperOS 2 до конца года. Важно понимать уже сейчас, обновится ли ваше устройство, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде. Тем более, что накануне компания отправила "на пенсию" популярные Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

Также в сети появилась информация, что Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. То есть, купив устройство производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную.

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