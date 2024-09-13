Специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе.

Компания Apple запустит функцию Activation Lock, которая блокируют iPhone, если в нем при ремонте использовались краденые б/у-детали. Она заработает вместе с релизом iOS 18, сообщает портал 9to5Mac.

По словам компании, для того, чтобы снять блокировку, нужно будет ввести пароль от Apple ID владельца краденого телефона. Эти изменения касаются аккумуляторов, модулей камер и дисплеев. Таким образом в Apple намерены положить конец рынку украденных iPhone.

С учетом того, что такие запчасти обычно ставят без ведома клиента, да и сам сервис зачастую не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что ваш айфон превратится в "кирпич".

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Согласно источнику, блокировка деталей от украденных iPhone будет работать только с телефонами, которые обновились до iOS 18. Напомним, эту версию ОС поддерживают iPhone XR/XS и новее. При этом, как отмечает 9to5Mac, это нововведение не распространяется на iPad.

Релиз iOS 18 запланирован уже на 16 сентября. Ее называют одним из самых масштабных обновлений ПО для iPhone за последние годы, которое добавит широкие возможности кастомизации, как на Android, а также поддержку нейросетевых фишек Apple Intelligence для iPhone 15 Pro и выше, но уже к концу 2024 года.

Сами iPhone 16 поступят в продажу 20 сентября. Кардинально устройства не изменились, но Pro-модели рекордно выросли в размерах, кнопка Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке, а скорость зарядки по проводу увеличилась до 45 Вт.

Вместе с тем журналисты отмечают, что на момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновления iOS до конца года.

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