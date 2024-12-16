Ждем новинки 22 января.

Не дожидаясь официального анонса, в интернет выложили дату проведения зимнего мероприятия Samsung Galaxy Unpacked вместе со списком девайсов, которые там представят.

Если эти данные верны, ждать мероприятия осталось не так уж и долго – датой анонса новых устройства станет 22 января 2025 года. В ходе презентации, по словам источника, компания представит:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

XR-гарнитура с кодовым названием "Project Moohan".

По слухам, смартфоны Samsung Galaxy S25 получат чипы Snapdragon 8 Elite, беспроводную зарядку Qi2, и, возможно, функцию спутниковой связи.

Видео дня

Основной акцент в этом году сделают на Ultra-модели. Galaxy S25 Ultra приписывают обновленный дизайн, 16 ГБ ОЗУ и сверхширик с новым 50-Мп сенсором. Также утверждается, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.

Что касается XR-гарнитуры, то аксессуар Samsung не будет похож на Apple Vision Pro. Вместо этого корейский производитель адаптирует технологии очков Ray-Ban Meta Smart Glasses. Ожидается, что демонстрация в январе не будет полноценной презентацией: покажут небольшой тизер в виде "видео или изображения".

Также в сети ходят разговоры о Galaxy S25 Slim. По слухам, Samsung готовит "ультратонкую" модель для конкуренции с iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют ближе к осени 2025-го.

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