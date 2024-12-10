Компания Samsung традиционно выпускает свои серии флагманов в январе.

Грядущий Samsung Galaxy S25 Ultra станет чрезвычайно мощным телефоном, поскольку он не только будет использовать топовый чип Snapdragon 8 Elite, но и получит увеличенный объем ОЗУ – до 16 ГБ. Для сравнения, все модели iPhone 16 оснащены 8 ГБ оперативной памяти

По данным сетевых источников, базовая модель Galaxy S25 Ultra будет иметь 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ, далее идет версия с 512 ГБ памяти и 16 ГБ ОЗУ. Топовая модель предложит 1 ТБ памяти и 16 ГБ ОЗУ.

В то же время более дешевые S25 и S25+ ожидаются без изменений по части оперативной памяти – 12 гигабайт в максимальной конфигурации. Если верить слухам, емкость батареи у них тоже останется прежней. Очевидно, основной акцент в грядущей линейке будет уделен Ultra-версии.

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Примечательно, что S25 Ultra не будет первым флагманом Samsung с 16 ГБ ОЗУ. Первым (и на сегодня последним) остается S21 Ultra, выпущенный в 2021 году – его максимальный объем ОЗУ был 16 ГБ. Впрочем, начиная с S22 Ultra, компания по неизвестным причинам вернулся к максимальному значению ОЗУ 12 ГБ.

Модели Galaxy S25 Ultra, помимо увеличенного объема ОЗУ, приписывают обновленный дизайн и сверхширик с новым 50-мегапиксельным сенсором. Также ожидается, что новый флагман Samsung будет меньше и легче предшественников.

Компания Samsung традиционно выпускает свои серии флагманов в самом начале года. Так и линейку Galaxy S25 анонсируют 22 января 2025 года.

А еще будущая флагманская серия Samsung интересна тем, что в нее должна войти модель Galaxy S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air. Однако ее, скорее всего, анонсируют позже в следующем году.

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