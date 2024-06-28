Новинки от Samsung представят 10 июля на Galaxy Unpacked / фото Samsung

Популярный твиттер-инсайдер Evleaks показал, какими будут новые складные смартфоны Samsung и другие новинки корейского производителя, официальная презентация которых состоится 10 июля.

Ранее в сети оказался полный список новинок, которые Samsung покажет на Galaxy Unpacked: складные Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds 3, а также дебютное умное кольцо Galaxy Ring.

По сравнению с прошлым поколением дизайн складных смартфонов Galaxy почти не изменился. Дизайн получит плоские грани, а устройства должны стать короче и шире. Ожидается, что аппаратной базой новинок выступит Snapdragon 8 Gen 3, а стоить они будут дороже прошлого поколения на старте продаж.

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Новые беспроводные наушники Samsung, как видно на рендерах, избавятся от фирменного дизайна "фасолек" в пользу беспроводных наушников с ножками и будут напоминать AirPods Pro.

Также Samsung готовит новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra. В плане дизайна они будут заметно отличаться от актуальных Galaxy Watch: поверх квадратного корпуса установлен круглый дисплей, а сбоку видна оранжевая кнопка, по аналогии с "Действие" у Apple Watch Ultra.

Фото Samsung 28 июня 2024
Фото Samsung 28 июня 2024
Фото Samsung 28 июня 2024
Фото Samsung 28 июня 2024
Фото Samsung 28 июня 2024
Фото Samsung 28 июня 2024

Напомним, вслед за Samsung свою очередную презентацию анонсировала Google. Обычно это мероприятие проводится в октябре, но в этом году компания решила провести его намного раньше. Оно состоится 13 августа, то есть смартфоны Pixel 9 выйдут раньше нового поколения iPhone.

А уже в сентябре пройдет масштабная презентация Apple. Ждем iPhone 16о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и обновленную серию AirPods.

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