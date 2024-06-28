Официальная презентация Galaxy Unpacked состоится уже 10 июля.

Популярный твиттер-инсайдер Evleaks показал, какими будут новые складные смартфоны Samsung и другие новинки корейского производителя, официальная презентация которых состоится 10 июля.

Ранее в сети оказался полный список новинок, которые Samsung покажет на Galaxy Unpacked: складные Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, смарт-часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, наушники Galaxy Buds 3, а также дебютное умное кольцо Galaxy Ring.

По сравнению с прошлым поколением дизайн складных смартфонов Galaxy почти не изменился. Дизайн получит плоские грани, а устройства должны стать короче и шире. Ожидается, что аппаратной базой новинок выступит Snapdragon 8 Gen 3, а стоить они будут дороже прошлого поколения на старте продаж.

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Новые беспроводные наушники Samsung, как видно на рендерах, избавятся от фирменного дизайна "фасолек" в пользу беспроводных наушников с ножками и будут напоминать AirPods Pro.

Также Samsung готовит новые часы для конкуренции с Apple Watch Ultra. В плане дизайна они будут заметно отличаться от актуальных Galaxy Watch: поверх квадратного корпуса установлен круглый дисплей, а сбоку видна оранжевая кнопка, по аналогии с "Действие" у Apple Watch Ultra.

Напомним, вслед за Samsung свою очередную презентацию анонсировала Google. Обычно это мероприятие проводится в октябре, но в этом году компания решила провести его намного раньше. Оно состоится 13 августа, то есть смартфоны Pixel 9 выйдут раньше нового поколения iPhone.

А уже в сентябре пройдет масштабная презентация Apple. Ждем iPhone 16, о которых практически все известно, юбилейные Apple Watch X и обновленную серию AirPods.

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