iPhone 18 Pro и iPhone 17 Pro Max будут первыми смартфонами с 2-нм процессором TSMC.

Apple повысит цены на свои флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max в 2026 году. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Причина подорожания "прошек" заключается в переходе с 3-нм на 2-нм чипы TSMC, который обещают революционные изменения в производительности и энергоэффективности устройств. Ожидается, что Apple станут первыми, кто получит доступ к 2-нм микросхемам.

По предварительным данным, эти процессоры будут стоить на 70% больше, чем текущие, увеличивая их стоимость с $50 до $85. И если для самой Apple сумма вырастет всего на 35 долларов, то для конечного потребителя цена увеличится больше, так как Купертино учитывает издержки при формировании цен.

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Эксперты предполагают, что базовые модели iPhone 18 останутся на 3-нм чипах, чтобы сохранить ценовую привлекательность для более массового сегмента. Сейчас самый дешевый iPhone стартует от 799 долларов, а самый дорогой – от 1299 долларов.

Ранние утечки, помимо нового процессора, приписывают iPhone 18 Pro впервые в серии подэкранный сканер Face ID, который позволит уменьшить или полностью убрать вырез Dynamic Island, и широкоугольным объектив с переменной апертурой для лучшей глубины и эффектов боке.

А меж тем уже на март 2025 года Apple подготовила презентацию iPhone SE 4. По слухам, бюджетный Айфон выйдет в дизайне от iPhone 14 и поддержкой Apple Intelligence, а ценник составит дешевле $500.

Хоть до выхода iPhone 17 остается более 10 месяцев, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Например, стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

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