Согласно прогнозам, цена cамой простой версии с накопителем на 128 ГБ может вырасти с 799 до 1142 долларов.

Вчера после того, как стало известно о введение президентом США Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин, издание New York Times сообщило, что из-за этого цены на продукцию Apple могут серьезно вырасти. Теперь же Reuters пишет, о каких суммах может идти речь в контексте смартфонов iPhone.

По прогнозам аналитиков, стоимость базовой версии iPhone с накопителем на 128 ГБ может вырасти до 1142 долларов. Флагманская модель iPhone Pro Max с 1 терабайт памяти может подорожать до 2300 долларов. Даже более доступный iPhone 16e может прибавить в стоимости до $856.

Для сравнения, сейчас за iPhone 16 на 128 ГБ просят 799 долларов. Самый продвинутый iPhone Pro Max в максимальной конфигурации оценивается в 1599 долларов. Таким образом, по подсчетам Reuters, цены могут вырасти на 43%.

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Apple продает более 220 млн iPhone в год, ее крупнейшими рынками сбыта являются США, Китай и Европа. Сможет ли компания сохранить эти объемы после повышения цен, вопрос открытый.

Кроме телефонов, рост цен затронет и другие гаджеты Apple. Прогнозируется рост от 39 до 43%, если компания решит компенсировать пошлины за счет покупателей. Так, умные часы Apple Watch Series могут стать дороже на 43%, планшеты iPad прибавить в цене 42 %, а компьютеры и ноутбуки Mac, а также беспроводные наушники AirPods подорожать на 39%.

Влияние новых пошлин уже отразилось на стоимости акций компании. На фоне новостей о пошлинах акции Apple рухнули на бирже почти на 10%, показав худший результат с марта 2020 года.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре. Слухи за полгода до анонса говорят, что это будет самая интересная серия за долгое время. В частности, стандартные модели наконец перейдут на 120-герцовые дисплеи, впервые за много лет обновится "фронталка", а "прошки" станут первыми Айфонами с тремя камерами на 48 Мп.

По информации Bloomberg, iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают не только новый интерфейс, вдохновленный visionOS, но и продвинутые кроссплатформенные функции.

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