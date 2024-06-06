Ожидается, что он получит схожие с бюджетным Phone (2a) характеристики, при этом стоить будет вдвое дешевле.

Последние пару месяцев в сети всплывало множество сливов, касающихся CMF Phone 1 – бюджетного смартфона от создателей Nothing Phone, который "сможет позволить себе каждый". Сегодня компания официально подтвердила скорый выход такого телефона.

В своих соцсетях компания показала лишь часть крышки гаджета с необычным элементом в виде колесика. Какой функционал он в себе несет, пока не раскрывается. По фото можно предположить, что задник получит покрытие из экокожи.

Пока анонс формальный, полноценная презентация ожидается до конца этого месяца. Про характеристики CMF Phone 1 официальной информации нет, но, по, слухам, он получит схожие с бюджетным Phone (2a) характеристики, при этом стоить телефон будет вдвое дешевле.

Видео дня

Стартап Nothing, который основал один из создателей OnePlus, в последние годы вызвал немалый интерес у энтузиастов в мире Android. Их смартфоны выделяются уникальным дизайном, сбалансированным железом одной из самых отзывчивых оболочек OC.

В конце апреля Nothing выпустил Ear и Ear (а) – продолжение самых красивых наушников на рынке. Обе модели вышли с поддержкой ChatGPT, а младшая версия, помимо черного и белого, получила желтую расцветку.

А Xiaomi ранее в этом месяце вывела на рынок бюджетник Redmi 13, который за свои деньги предлагает вполне достойные характеристики, включая камеру на 108 Мп и защиту от воды.

Вас также могут заинтересовать новости: