Компания HMD Global, владеющая правами на Nokia, выпустила самый мощный смартфон под собственным брендом – Skyline. Он может похвастаться высокой ремонтопригодностью, а в плане дизайна напоминает культовый Nokia N9 и смартфоны Lumia, пишет GSMArena.
Производитель позиционируют новинку как устройство, которое можно легко отремонтировать самостоятельно. Например, заменить экран и аккумулятор можно менее чем за 10 минут – достаточно открутить один винт на задней панели. Запчасти для ремонта будет продавать iFixit.
Еще одна особенность HMD Skyline – режим "детокса", при активации которого блокируются уведомления и доступ к соцсетям. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 14. Производитель обещают два года обновления ОС и три года обновления безопасности.
По начинке это устройство среднего класса: OLED-экран на 144 Гц, процессор Snapdragon 7s Gen 2, батарея 4600 мАч с зарядкой 33 Вт, основная камера 108 Мп с OIS и телевик на 50 Мп, фронталка тоже 50 Мп. Корпус с защитой IP54. Рама сделана из переработанного алюминия.
Телефон оценили в 499 долларов (~20 000 грн), он уже поступил в продажу в США. Что касается стоимости запчастей, экран обойдется в $95, заднюю крышку оценили в $30, а аккумулятор – в $25.
HMD Global продолжает играть на ностальгии пользователей. Недавно компания возродила легендарный аппарат Nokia 3210, который получил камеру, современный дизайн и батарею на неделю. А еще раньше была выпущена стильная раскладушка с прозрачным корпусом и классической "змейкой".
Недавно культовый бренд HTC также вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.