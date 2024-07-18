Любой пользователь самостоятельно сможет заменить экран, батарейку или порт зарядки.

Компания HMD Global, владеющая правами на Nokia, выпустила самый мощный смартфон под собственным брендом – Skyline. Он может похвастаться высокой ремонтопригодностью, а в плане дизайна напоминает культовый Nokia N9 и смартфоны Lumia, пишет GSMArena.

Производитель позиционируют новинку как устройство, которое можно легко отремонтировать самостоятельно. Например, заменить экран и аккумулятор можно менее чем за 10 минут – достаточно открутить один винт на задней панели. Запчасти для ремонта будет продавать iFixit.

Еще одна особенность HMD Skyline – режим "детокса", при активации которого блокируются уведомления и доступ к соцсетям. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 14. Производитель обещают два года обновления ОС и три года обновления безопасности.