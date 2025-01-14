Apple дышит в спину Samsung, а люди стали чаще покупать дорогие телефоны.

Мировой рынок смартфонов в 2024-м показал рост на 4% после двух лет спада, что эксперты объяснили восстановлением мировой экономики в целом. Об этом говорится в свежем отчете Counterpoint Research.

Согласно отчету, Samsung по-прежнему является лидером продаж с долей 19% на рынке смартфонов, лишь немного обойдя Apple, хотя заметного прироста ни одна из компаний не показала.

А вот кто действительно отличился, так это Xiaomi, занявшая третье место с долей мирового рынка 14%. По данным Counterpoint, за год китайский бренд смог продать на 12% больше смартфонов, чем в прошлом году. Аналитики отмечают, что ключевую роль в этом сыграли переход на премиум-класс и агрессивный маркетинг.

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OPPO и vivo принадлежит 8% мирового рынка смартфонов соответственно. Таким образом, первая пятерка на рынке смартфонов осталась неизменной по сравнению с 2023 годом.

Вместе с тем анализ Counterpoint Research демонстрирует растущий спрос на смартфоны премиум-сегмента. В частности, доля продаж iPhone Pro и Pro Max в Китае увеличилась с 40% в 2023-м до 50% в 2024 году. Внедрение ИИ фишек тоже побуждает людей обновлять свои телефоны на более премиальные.

Если в планах Samsung ничего не изменится, то уже на следующей неделе представят серию Galaxy S25. Новые смартфоны будут во многом идентичны флагманам Galaxy S24, но с некоторыми улучшениями. Также появится новая ультратонкая модель.

2025 год обещает быть богатым на новинки Apple. Этой весной выйдет новый iPhone SE, который, по прогнозам аналитиков, "порвет рынок", а осенью дебютирует iPhone 17 с новой "ультратонкой" моделью.

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