Анонс флагманов ожидается 22 января.

Портал Android Headlines за пару недель до презентации Samsung Galaxy S25 подготовил отчет о главной Android-линейке года. О смартфонах рассказали все: подтвердили дизайн, раскрыли характеристики и дату выхода в продажу.

Устройства серии Galaxy S25 будут во многом идентичны флагманам Galaxy S24, но с некоторыми улучшениями. Также появится новая ультратонкая модель.

Galaxy S25 получит плоский 6,2" дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080p+ и частотой обновлений 120 Гц. Телефон будет базироваться на чипсете Snapdragon 8 Elite, иметь 12 Гбайт оперативной памяти "в базе" и от 128 Гбайт встроенной памяти.

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S25 будет оборудован аккумулятором на 4000 мАч и получит поддержку быстрой зарядки до 25 Вт. Что касается камер, то модели попроще будут использовать то же самое оборудование, что и в прошлом году: 50-мегапиксельная основная, 10-мегапиксельная 3-кратная теле и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Galaxy S25+ не получит никаких обновлений, кроме процессора. Расширенная версия будет отличаться 6,7-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 4900 мАч и быстрой зарядкой на 45 Вт.

Топовый Galaxy S25 Ultra получит плоский 6,9-дюймовый AMOLED-экран, батарею на 5000 мАч, поддержку стилуса S-Pen. Камера будет иметь четыре модуля – основная на 200 Мп, телефото на 50 Мп с 5Х зумом, телефото на 10 Мп с 3Х зумом и ультраширокоугольная на 50 Мп. Один информатор утверждает, что новый ультраширик будет в четыре раза лучше старого.

Как ожидается, у нового смартфона будет слегка обновленный дизайн с закругленными углами корпуса и плоскими гранями. А рамка экрана будет рекордно тонкой.

Инсайдеры не раскрывает цены, но данные от ритейлеров из Германии говорят, что стартовый Galaxy S25 обойдется в 899 евро, Galaxy S25+ – в 1149 евро. Премиальный Galaxy S25 Ultra будет стоить 1449 €. В продажу смартфоны поступят в начале февраля.

К сожалению, эта утечка не дает никакой информации о Galaxy S25 Slim и о том, как он и Galaxy S25+ будут сосуществовать. Ожидается, что тонкую модель представят вместе с основной линейкой в январе, но в продажу она поступит позже.

Помимо новых смартфонов компания может показать свою первую XR-гарнитуру и второе поколение смарт-кольца Galaxy Ring. Чуть позже будут представлены бюджетные Galaxy M16 и Galaxy F16.

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