А еще они заряжаются всего за 10 минут на 7,5 часа воспроизведения – это рекордный показатель в своем ценовом сегменте.

Бренд CMF, принадлежащий Nothing, анонсировал новые беспроводные наушники Buds 2. Внешне они похожи на первые CMF Buds, но есть заметные улучшения по части начинки, пишет GSMArena.

Устройство получило 11-мм динамические драйверы с настройкой звука Dirac Opteo и технологией Nothing Ultra Bass 2.0. Басы должны быть мощными, а частоты – высокими. Поддерживается эффект пространственного звучания.

Впрочем, главное преимущество CMF Buds 2 – система гибридного шумодава мощностью 48 дБ с диапазоном частот до 5200 Гц. На каждом наушнике есть три микрофона с оригинальной технологией Clear Voice 3.0, которая обеспечивает четкое и естественное звучание голоса при звонках.

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Автономность – еще один козырь новинки. Наушники работают до 13,5 часа без подзарядки, а с кейсом можно получить до 55 часов. 10-минутная зарядка даст до 7,5 часа работы – и это рекордный показатель в своем ценовом сегменте.

За новый гаджет просят 59 долларов (~2400 грн). Есть три расцветки на выбор, включая оранжевую.

В прошлом году бренд CMF выпустил уникальный смартфон-конструктор, который стал хитом у пользователей. Одной из особенностей смартфона стала возможность снять заднюю крышку и заменить панель. При этом дисплей у него лучше, чем у iPhone 16.

В конце марта Xiaomi выпустила "умные" аудиоочки – они заменяют наушники и гарнитуру. Видимых наушников в нем не предусмотрено, динамики располагаются прямо в дужках очков.

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