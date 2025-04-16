Бренд CMF, принадлежащий Nothing, анонсировал новые беспроводные наушники Buds 2. Внешне они похожи на первые CMF Buds, но есть заметные улучшения по части начинки, пишет GSMArena.
Устройство получило 11-мм динамические драйверы с настройкой звука Dirac Opteo и технологией Nothing Ultra Bass 2.0. Басы должны быть мощными, а частоты – высокими. Поддерживается эффект пространственного звучания.
Впрочем, главное преимущество CMF Buds 2 – система гибридного шумодава мощностью 48 дБ с диапазоном частот до 5200 Гц. На каждом наушнике есть три микрофона с оригинальной технологией Clear Voice 3.0, которая обеспечивает четкое и естественное звучание голоса при звонках.
Автономность – еще один козырь новинки. Наушники работают до 13,5 часа без подзарядки, а с кейсом можно получить до 55 часов. 10-минутная зарядка даст до 7,5 часа работы – и это рекордный показатель в своем ценовом сегменте.
За новый гаджет просят 59 долларов (~2400 грн). Есть три расцветки на выбор, включая оранжевую.
В прошлом году бренд CMF выпустил уникальный смартфон-конструктор, который стал хитом у пользователей. Одной из особенностей смартфона стала возможность снять заднюю крышку и заменить панель. При этом дисплей у него лучше, чем у iPhone 16.
В конце марта Xiaomi выпустила "умные" аудиоочки – они заменяют наушники и гарнитуру. Видимых наушников в нем не предусмотрено, динамики располагаются прямо в дужках очков.