Xiaomi выпустила 'умные' аудиоочки – они заменяют наушники и гарнитуру (фото)

Устройство стало тоньше и функциональнее по сравнению с предшественником.

Компания Xiaomi анонсировала Mijia Smart Audio Glasses 2 – это второе поколение смарт-очков, которые совмещает в себе обычные очки и беспроводную гарнитуру. Но теперь еще тоньше, прочнее и громче относительно предшественника.

Дужки имеют толщину всего 5 мм, что на 26% меньше в самом узком месте и на 30% в самом широком. Вес очков не превышает 27,6 грамма. Конструкция получила гибкие стальные петли, рассчитанные на 15 000 сгибаний, пишет Gizmochina.

Звук улучшен благодаря оптимизированной акустической структуре, четырем микрофонам с ИИ и технологии шумоподавления. Вдобавок реализован режим конфиденциальности для снижения утечек звука. Видимых наушников здесь нет, динамики расположены прямо в дужках очков.

Видео дня

Девайс поддерживает запись голосовых заметок – достаточно зажать сенсорную область на дужке, после чего загорится индикатор. Также предусмотрены защита от пыли и влаги по стандарту IP54, голосовой ассистент и потоковая передача аудио в реальном времени. На одном заряде аксессуар протянет до 9 часов. Заряжается по магнитному кабелю, на процесс зарядки уходит час.

Mijia Smart Audio Glasses 2 выпустили в рамках краудфандинга по цене 999 юаней (~130 долларов). Пока эксклюзив для Китая, но вскоре ее наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в 2 раза дешевле MacBook Air.

А в марте на смартфоны Xiaomi и Redmi начнет приходить новейшая HyperOS. Среди них Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 11, Redmi Note 13 Pro и другие модели.

Вас также могут заинтересовать новости: