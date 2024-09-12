'Сэкономьте до 700 долларов': Android-бренд подколол Apple с ее новыми iPhone 16

Новейшие телефоны Apple не улучшают то, чем вы пользуетесь чаще всего ежедневно.

Основанный компанией Nothing бренд CMF подколол Apple с ее новыми iPhone 16. На странице бренда в твиттере появилось сообщение, в котором говорится, что разумным решением будет отказ от покупки iPhone 16 Plus в пользу CMF Phone 1. Таким образом, пользователям удастся сэкономить $700.

В публикации есть ссылка на материал портала Android Central, посвященного сравнению дисплеев 899-долларового iPhone 16 Plus и 199-долларового CMF Phone 1. И сравнение это не в пользу смартфона Apple.

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Во-первых, у CMF Phone 1 частота обновления экрана два раза выше – 120 Гц против 60 Гц у iPhone 16 Plus. Во-вторых, уровень ШИМ у бюджетного устройства также лучше – 960 Гц вместо 480 Гц, а значит он более безопасен для глаз.

Также CMF Phone 1 выделятся на фоне iPhone и других Android-конкурентов концепцией "модульности", которая позволяет юзерам самим менять внешность аппарата. Помимо того, что к задней части можно прикрепить ряд аксессуаров вроде ремешка, подставки и держателя для карточек, так еще есть возможность заменить заднюю панель.

Разумеется, по части производительности CMF Phone 1 серьезно уступает новинкам Apple. В них используется 3-нм процессор A18. Очевидно, что он быстрее MediaTek Dimensity 7300 и вряд ли устареет даже спустя пять лет. По части камер CMF Phone 1 тоже предложить особо нечего в сравнении с iPhone 16. Это совершенно разный уровень.

Накануне Apple представила линейку смартфонов iPhone 16. Кардинально устройства не изменились, но 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке, а скорость зарядки по проводу увеличилась до 45 Вт.

Вместе с тем журналисты отмечают, что на момент выхода 20 сентября iPhone 16 будут "сырыми". Все дело в том, что многие крутые функции, которые показали на презентации, появятся через обновления iOS до конца года.

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