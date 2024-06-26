В альтернативной вселенной операционная система для смартфонов Microsoft была бы серьезным конкурентом Android и iOS.

Последним телефоном Windows Phone, выпущенным в 2016 году, был Microsoft Lumia 650. Слухи о новом смартфоне Microsoft возникают каждый год, но ждать его возвращения вряд ли стоит.

Впрочем, если вам интересно представить, как мог бы выглядеть современный смартфон на Windows, то дизайнер под ником proloyoncloud опубликовал серию концептов на эту тему. Во многом она похожа на кастомные оболочки Android, но со своими фишками.

На макете показана классическая плиточная раскладка с модернизированным интерфейсом, который вдохновлен философией дизайна Windows 11. При этом дизайн также использует некоторые идеи из последней версии iOS, которая получила еще больше вариантов кастомизации – от цветов иконок, до свободного расположения, карточек и другого.

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Можно предположить, что Windows Phone в 2024 году будет иметь топовую производительность и включать в себя функции многозадачности и стилуса, которые Microsoft попыталась реализовать в Surface Duo и Surface Duo 2. Кроме того, компания наверняка сделала бы важной частью своего брендинга игровой аспект, сделав телефон неким аналогом поративки.

В Microsoft не раз выражали сожаления по поводу прекращения разработки Windows Phone. Это особенно актуально в эпоху ИИ, так как компания могла бы фактически иметь доступ к сотням миллионов мобильных пользователей, готовых использовать искуственный интеллект в повседневных задачах.

Как сообщал УНИАН, HMD Global, которая сегодня выпускает смартфоны под брендом Nokia, недавно возродила легендарный аппарат Nokia 3210, а скоро выпустит аналог популярного Nokia Lumia 920.

Другой, не менее культовый, бренд HTC в этом месяце вернулся с новым смартфоном. Это аппарат среднебюджетного класса с большущим OLED-экраном и неплохими камерами с ИИ-функциями.

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