iPhone 16 далеко не на первом месте.

Команда известного бенчмарка AnTuTu представила очередной рейтинг, только на этот раз не самых производительных Android-телефонов, а мобильных устройств Apple с наивысшим одобрением со стороны пользователей.

Самый новый телефон в февральском списке – iPhone 16. Он оказался на третьем месте с 95,94% положительных отзывов. Лидером же топа является iPhone 12 mini с показателем 97,97%. Второе поколение iPhone SE находится на шестом месте с рейтингом одобрения 94,94%.

Вырисовывается интересная тенденция: вероятно, многие пользователи до сих пор не могут смириться с модой на "лопатофоны", поэтому так трепетно относятся к этим компактным моделям. В современных реалиях смартфон с 6,1-дюймовым экраном уже можно считать компактным, как в случае с iPhone 16.

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В топ-10 также оказался iPhone 8 Plus. Самый мощный и быстрый смартфон осени 2017-го до сих пор популярен и находится на руках у кучи людей. Многие из владельцев до сих пор им довольны и не собираются менять даже несмотря на отсутствие обновлений и устаревший дизайн.

Безусловным же лидером в списке Apple-устройств является iPad Air 4 (2020), мощности которого все еще с головой хватает для просмотра медиаконтента, гейминга и работы. Также в топ-5 оказались iPad Pro 4 и iPad Mini 4.

Ранее УНИАН писал, что новый бюджетный смартфон от Apple оказался почти никому не нужным. Современного дизайна и мощного процессора было мало, чтобы оправдать ценник в $600 за iPhone 16E.

Что касается будущих iPhone 17, то о них накопилось уже много подробностей. Ожидается, что все модели получат 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple запланировала серьезные изменения в дизайне.

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