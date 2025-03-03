Почти весь топ флагманов занят устройствами на базе Snapdragon 8 Elite, а в списке среднебюджетников в основном смартфоны с чипами MediaTek.

Команда AnTuTu опубликовала топ-10 самых производительных смартфонов в феврале 2025 года. В списке есть только модели, работающие на OC Android.

Лидером стал свежий флагман OnePlus Ace 5 Pro, который получил мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Оценка производительности – более 2,89 млн очков. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max не дотягивает даже до 2 млн.

vivo X200 Pro с Dimensity 9400 расположился на втором месте, а замкнул тройку лидеров Red Magic 10 Pro+ с чипом Snapdragon 8 Elite. Сейчас это самые производительные SoC на рынке – их мощности хватит для запуска любых требовательных игр и тяжелых задач, а запаса производительности у каждого из них хватит как минимум на 5 лет.

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Остальные позиции делят между собой iQOO 13, iQOO 13 Neo 10 Pro, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Oppo Find X8 Pro. Redmi K80 Pro и Oppo Find X8. У всех не меньше 2,6 млн очков.

Что касается устройств среднего уровня, в топ-10 с заметным отрывом лидирует Redmi Turbo 4 с чипом Dimensity 8400-Ultra, а на втором месте находится OnePlus Ace 3V с Snapdragon 7+ Gen 3 на борту.

Напомним, на днях в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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