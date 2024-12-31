В рейтинг попали модели от трех брендов – Samsung, Motorola и TCL.

В 2024 году не нужно тратить много денег, чтобы получить добротный телефон. Есть ряд устройств на рынке из категории "топ за свои деньги", которые при бюджетном поцизионировании могут порадовать производительным железом, оптимальной камерой и внушительной автономностью.

Редакция портала CNET под конец года отобрала пятерку лучших смартфонов с Android, которые продаются дешевле $200 или 8000 в гривнах. В рейтинг попали модели от трех брендов – Samsung, Motorola и TCL.

Идеальным "бюджетником" в конце 2024 года считается Samsung Galaxy A15 5G. Это один из самых дешевых телефонов на рынке, который предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и 5 лет поддержки безопасности.

Это один из самых дешевых телефонов на рынке, который предлагает AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и 5 лет поддержки безопасности. Также смартфон вышел с довольно шустрым чипсетом MediaTek Helio G99, неплохим набором камер на 13 и 50+5+2 мегапикселей и аккумулятором 5000 мАч. Это делает Galaxy A15 оптимальным выбором, если вам просто нужен телефон для базовых задач, который не придется менять через пару лет.

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TCL 50 XL 5G включает в себя впечатляющее количество спецификаций за $160. Это один из самых доступных телефонов с 120-герцовым экраном и 6 ГБ ОЗУ в базе, что позволяет гаджету легко справляться с многозадачностью.

Огорчают лишь не самая выносливая батарея и камеры, которые хорошо снимают только в условиях хорошего освещения. Тем не менее, это отличный выбор за свои деньги.

Motorola Moto G 5G назвали самым стильным недорогим смартфоном. Его также хвалят за экран с частотой обновления 120 Гц, NFC-модуль и камеру, которая может снимать хорошие снимки с большим количеством деталей.

назвали самым стильным недорогим смартфоном. Его также хвалят за экран с частотой обновления 120 Гц, NFC-модуль и камеру, которая может снимать хорошие снимки с большим количеством деталей. Среди недостатков – посредственная производительность и короткий срок обновления ПО.

Moto G Stylus (2023) – еще один сбалансированный бюджетник от Motorola. Спереди расположен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавную анимацию при навигации по приложениям и чтении веб-сайтов, а 50-Мп основная камера делает качественные снимки как в помещении, так и на улице.

– еще один сбалансированный бюджетник от Motorola. Спереди расположен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавную анимацию при навигации по приложениям и чтении веб-сайтов, а 50-Мп основная камера делает качественные снимки как в помещении, так и на улице. Но главная фишка девайса в другом – это встроенный стилус, который сейчас можно найти только во флагманских Samsung Galaxy Ultra.

Ультрабюджетный Samsung Galaxy A03s состоит из одних компромиссов, но при цене ~5000 гривен предлагает все необходимое для самых нетребовательных юзеров. Для них здесь большой HD-дисплей на 6,5 дюйма, тройная камера на 13+2+2 Мп и аккумулятор 5000 мАч с быстрым 15-ваттным адаптером в комплекте.

состоит из одних компромиссов, но при цене ~5000 гривен предлагает все необходимое для самых нетребовательных юзеров. Для них здесь большой HD-дисплей на 6,5 дюйма, тройная камера на 13+2+2 Мп и аккумулятор 5000 мАч с быстрым 15-ваттным адаптером в комплекте. Главное преимущество этого бюджетника: политика обновлений Samsung. Аппарат, выпущенный в прошлом году, получит четыре года обновлений безопасности, что означает, что осталось еще три.

Под конец года СМИ и блогеры подводят всевозможные итоги, публикуют топы и подборки. Портал PC Gamer рассказывал о лучших процессорах, игровых ноутбуков и девайсах для геймеров, которые вышли в 2024 году.

Ранее эксперты выбрали 8 лучших бюджетных смартфонов, не дороже 10 000 грн. В битве за бюджетный сегмент участвуют Xiaomi, Motorola, Samsung и другие.

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