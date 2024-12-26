В битве за бюджетный сегмент участвуют Xiaomi, Motorola, Samsung и другие.

Специалисты Notebookcheck, подводя итоги 2024 года, отправились на рынок недорогих смартфонов и отобрали восемь самых достойных вариантов в конце года. Главный критерий экспертов - ценник не дороже 200 евро (~9000 грн).

Определяли лучшие смартфоны с точки зрения реальной производительности, дисплея и качества изображения используемой камеры. В итоге получился топ из восьми моделей.

1 место - Samsung Galaxy A25. Один из самых сбалансированных Galaxy на рынке, который оборудован 120-герцовым AMOLED-дисплеем на 6.5 дюймов, фирменным процессором Exynos 1280 и около 13-16 часами автономности. Но больше всего радует 5-летняя поддержка обновлениями.

Один из самых сбалансированных Galaxy на рынке, который оборудован 120-герцовым AMOLED-дисплеем на 6.5 дюймов, фирменным процессором Exynos 1280 и около 13-16 часами автономности. Но больше всего радует 5-летняя поддержка обновлениями. 2 место - Motorola Moto G84. Легкий и тонкий телефон известного бренда с акцентом на большой объем памяти (12 ГБ) и OLED-дисплей с частотой 120 Гц, который затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне.

Легкий и тонкий телефон известного бренда с акцентом на большой объем памяти (12 ГБ) и OLED-дисплей с частотой 120 Гц, который затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне. 3 место - Motorola Moto G34 5G. В отличие от модели G84, экран здесь IPS с разрешением 720p, зато время работы батареи выше (~20 часов), а камера делает хорошие снимки даже в сложных условиях освещения.

4 место - Xiaomi Poco M6 Pro. Один из самых удачных смартфонов бренда за последние годы. В нем отлично сочетаются 120-герцовый AMOLED-экран, относительно быстрый чип MediaTek Helio G99, адекватный набор камер и прочный пластиковый корпус, который защищает от брызг воды.

Видео дня

5 место - Tecno Pova 6 Pro. Смартфоны от Tecno пока не так хорошо известны в Европе, но этот бюджетник предлагает интересный дизайн, напоминающий Nothing Phone, внушительную автономность и 120 Гц AMOLED-дисплей, который, впрочем, не такой яркий, как у конкурентов.

Смартфоны от Tecno пока не так хорошо известны в Европе, но этот бюджетник предлагает интересный дизайн, напоминающий Nothing Phone, внушительную автономность и 120 Гц AMOLED-дисплей, который, впрочем, не такой яркий, как у конкурентов. 6 место - Tecno Spark 20 Pro+ . Тонкий и легкий смартфон с длительным временем автономной работы, приличными фотовозможностями и хорошими динамиками, но без слота для карт microSD.

. Тонкий и легкий смартфон с длительным временем автономной работы, приличными фотовозможностями и хорошими динамиками, но без слота для карт microSD. 7 место - Motorola Moto G54 5G. Как смартфон начального уровня, гаджет предлагает хорошо продуманный комплект с 50-мегапиксельной основной камерой, длительным временем автономной работы и прочным корпусом, включая опциональную заднюю панель из веганской кожи.

Как смартфон начального уровня, гаджет предлагает хорошо продуманный комплект с 50-мегапиксельной основной камерой, длительным временем автономной работы и прочным корпусом, включая опциональную заднюю панель из веганской кожи. 8 место - CMF Phone 1. Помимо хорошего соотношения цены и качества, смартфон имеет съемную заднюю крышку и специальное крепление для чехлов, внешних кошельков, подставок и других вещей. А если батарея устареет, ее можно заменить, вооружившись отверткой. То же самое касается и задней крышки.

Ранее в сети публиковался перечень смартфонов Xiaomi, которые в конце 2024 года перешли в статус End of Life (EOL). Это означает, что эти модели больше не получают никаких обновлений - ни MIUI, ни HyperOS, ни патчей безопасности.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Обычно батареи с такой емкостью используются в планшетах среднего уровня.

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