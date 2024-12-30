В подборку вошли наушники, ноутбуки, мониторы и еще парочку устройств для увлеченных геймеров.

Под конец года СМИ и блогеры подводят всевозможные итоги, публикуют топы и подборки. Не стал исключением и ресурс PC Gamer, который, помимо прочего, решил рассказать о наиболее удачных устройствах для увлеченных геймеров.

Наушники, ноутбуки, мониторы – эти пять геймерские девайсов больше всего впечатлили зарубежных специалистов в уходящем году.

Первыми упомянули беспроводные наушники SteelSeries Arctis GameBuds , у которых высочайшее качество звука, специальные игровые аудиопрофили, есть поддержка беспроводной зарядки Qi и потрясающая автономность.

, у которых высочайшее качество звука, специальные игровые аудиопрофили, есть поддержка беспроводной зарядки Qi и потрясающая автономность. Микрофон Shure MV7+ оказался в топе благодаря фантастическому звуку "прямо из коробки", продвинутому ПО, качественной сборке и яркой RGB-подсветке. Но ценник высокий, а стойку для микрофона нужно докупать отдельно.

оказался в топе благодаря фантастическому звуку "прямо из коробки", продвинутому ПО, качественной сборке и яркой RGB-подсветке. Но ценник высокий, а стойку для микрофона нужно докупать отдельно. Внешний SSD-накопитель ADATA SD810 на 1 ТБайт может похвастаться высокой скоростью, которая опережает многих конкурентов (игры грузятся мгновенно) и защитой от пыли и воды IP68. А вот защиты от падений нет.

на 1 ТБайт может похвастаться высокой скоростью, которая опережает многих конкурентов (игры грузятся мгновенно) и защитой от пыли и воды IP68. А вот защиты от падений нет. Лучшим ноутбуком для игр 2024 года выпуска назвали ASUS ROG Zephyrus G16 . Оснащенный видеокартой Nvidia RTX 4070 и процессором AMD Ryzen AI HX 370, у него премиальный дизайн, тонкий корпус, яркий OLED-экран, отзывчивый трекпад и замечательные динамики.

. Оснащенный видеокартой Nvidia RTX 4070 и процессором AMD Ryzen AI HX 370, у него премиальный дизайн, тонкий корпус, яркий OLED-экран, отзывчивый трекпад и замечательные динамики. Замыкает топ-5 игровой монитор MSI MPG 321URX с потрясающей панелью QD-OLED, разрешением 4K и ценой дешевле чем у конкурентов.

Видео дня

А если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, Steam показывал среднестатистический компьютер своего геймера в 2024 году. Самой популярной видеокартой остается RTX 3060, а некогда лидер GTX 1060 впервые вылетел из топ-10.

Напомним, уже в начале января 2025 года состоится презентация новых видеокарт Nvidia GeForce. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti.

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