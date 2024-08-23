Примечательно, что у Pixel 9 Pro XL практически такая же камера, что и у прошлого поколения.

До специалистов из DxOMark доехал самый топовый и дорогой телефон Google актуального поколения. Обзорщики проверили камеру флагмана и поместили Pixel 9 Pro XL на второе место в рейтинге камерофонов.

Телефон получил 157 баллов – 161 за фото и 152 за видео. Лучше показал себя только Huawei Pura 70 Ultra с его 163 баллами. Кроме того, 2-е место вместе с Pixel 9 Pro XL делит Honor Magic 6 Pro, у которого тоже по итогу тестирования набралось 158 баллов.

Камера нового "Пикселя" имеет высшую оценку за цветопередачу, эффект боке при съемке в портретном режиме, экспозицию, автофокус, соотношение текстуры и шума при ярком освещении, детализацию при ярком освещении и в помещении, при зумировании и макросъемке, а также за стабилизацию видео.

Видео дня

Авторов рейтинги расстроили только редкая неточная цветопередача и хроматический шум при очень слабом освещении, случайные артефакты в режиме боке, время от время проявляющаяся разница в резкости видео во время ходьбы.

Примеры фото можно посмотреть ниже:

Примечательно, что у Pixel 9 Pro XL практически такая же камера, что и у Pixel 8 Pro. Она состоит из широкоугольного объектива 50 Мп, "ультраширика" на 48 мегапикселей и 48-мегапиксельного "телевика". Также смартфон получил ряд ИИ-функций, которые выделяют его на фоне конкурентов.

Что касается базового Pixel 9, он тоже стал одним из лидеров DxOMark. Его камеру оценили в 154 балла – столько же, например, у iPhone 15 Pro Max. А в своем сегменте (до $800), это однозначно лучшее решение.

Напомним, в этом году в серию Pixel 9 вошло сразу четыре смартфона: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все устройства получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

Вас также могут заинтересовать новости: