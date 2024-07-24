В список попали свежие и не очень устройства китайской компании и ее суббрендов.

Xiaomi выпускает новые смартфоны чаще других производителей, поэтому запутаться при выборе оптимального гаджета крайне легко. Вместе с тем, есть внутренняя конкуренция между суббрендами китайской корпорации, включая Redmi, Poco и Black Shark.

Журналисты Pocket Tactics отобрали лучшие на их взгляд смартфоны Xiaomi. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке летом 2024 года.

Xiaomi 14 – лучший Xiaomi для большинства. Хоть его старший брат Xiaomi 14 Ultra является самым навороченным девайсом бренда, базовый Xiaomi 14 не уступает ему в мощности и камерах, стоя заметно дешевле. Батарея у него не очень большая (4610 мАч), зато от 0 до 100% она заряжается всего за пол часа.

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Xiaomi 13T Pro – топовый флагман прошлого поколения. В нем отлично совмещаются яркий AMOLED-экран, мощный чип, потрясающий набор камер и долговечная батарея. По сути, это более дешевая версия Xiaomi 14, но с немного урезанным функционалом.

Poco X6 Pro – "топ за свои деньги". При цене $300 смартфон предлагает шикарный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, новую оболочку HyperOS прямо из коробки, а по мощности он обходит даже некоторые бюджетные флагманы. Единственный серьезным минусом можно назвать отсутствие беспроводной зарядки.

Poco C65 – лучший бюджетник. Выпущенный осенью 2023 года аппарат имеет большой 6.74-дюймовый дисплей на 90 Гц, процессор Helio G85, который считается одним из самых производительных в нише бюджетных чипов, и до 256 ГБ памяти. Но главой "фишкой" Poco C65 является его большое время автономной работы даже при активном использовании.

Xiaomi Black Shark 5 Pro – лучший игровой смартфон. Это мощное устройство идеально подходит для игр, во многом за счет физических кнопок, которые превращают телефон в игровой контроллер. По меркам "геймерфонов" батарея у него слабая (4650 мАч) однако это компенсируется реактивной зарядкой на 120 Вт.

Напомним, ранее на этой неделе Xiaomi представила, как она сама говорит, самый мощный смартфон в мире. При этом ценник в 350 долларов приятно удивит даже тех, кто не готов тратить деньги на дорогущие устройства.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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