Устройство будет продаваться по цене менее $500 и будет поддерживать ИИ-функции Apple Intelligence.

Уже практически подтверждено, что весной 2025 года Apple представит новое поколение iPhone SE. И если верить информации западных инсайдеров, купертиновцы планируют провести ребрендинг своей линейки "народных" Айфонов.

Если источники MacRumors не врут, то телефон сильно изменится. Он получит обновленный дизайн, который во многом копирует iPhone 14, однако в отличие от последнего обзаведется кнопкой Action Button. Также аппарат оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, что ознаменует полный отказ Айфонов от ЖК-экранов.

Что еще интересно, вместо ожидаемого названия iPhone SE 4 новый телефон получит имя iPhone 16E. Возможно, Apple решила следовать примеру Google, которая выпускает свои бюджетные смартфоны Pixel серии "А" через пару месяцев после выпуска флагманских моделей.

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Еще iPhone 16E получит упрощенную версию чипа A18 и 8 ГБ ОЗУ – таким образом, он сможет работать с нейросетями Apple. "Бюджетник" останется с одинарной камерой, хотя разрешение и увеличится с 12 до 48 мегапикселей, предложит порт USB-C, батарею на 3279 мАч и первый в истории модем 5G, разработанный Apple.

Цена, согласно предыдущим утечкам, не сильно вырастет и будет начинаться с 499 долларов. За iPhone SE 3-го поколения на старте просили $429, но тогда апгрейд по сравнению с iPhone SE 2 был минорный.

Напомним, в конце декабря Apple прекратила продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE (2022) в Европе. Причина – использование в упомянутых айфонах разъема Lightning.

Осенью традиционно покажут новые номерные Айфоны. Если слухи подтвердится, 17-ка будет самым интересным модельным рядом смартфонов за долгое время. Особый интерес вызывает модель iPhone 17 Air – она будет настолько тонкой, что даже не получит лоток для SIM-карты.

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