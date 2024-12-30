Первое за три года обновление iPhone SE представят в ближайшие месяцы, предположительно, в марте.

Уже практически подтверждено, что в начале 2025 года, предположительно, в марте Apple выпустит новое поколение iPhone SE. Портал Wccftech сообщает, что новый "бюджетный" iPhone будет стоить менее $500.

Вероятно, речь идет о стартовом ценнике в $499. То есть, iPhone SE 4 окажется на $300 дешевле, чем самый дешевый iPhone 16, за который просят от $799.

Ценник меньше $500 станет возможным благодаря использованию собственного сотового модема Apple с Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Ранее в Купертино приходилось переплачивать на модемы производства Qualcomm. Хотя iPhone SE 3 на старте был еще дешевле – за него просили от $429.

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Согласно источнику, несмотря на бюджетное позиционирование, iPhone SE 4 предложит впечатляющие характеристики:

дизайн в стиле iPhone 14, с OLED-дисплеем и без кнопки "Домой";

Face ID и вырез на экране;

процессор A18 (недавно дебютировавший в iPhone 16);

поддержка Apple Intelligence, которая сейчас доступна только для моделей 16 и 15 Pro;

8 ГБ оперативной памяти;

одна 48-Мп широкоугольная камера;

порт USB-C;

и первый в истории модем 5G, разработанный Apple.

Аналитики уверены, что такой iPhone всколыхнет рынок недорогих телефонов. Должно быть что-то вроде этого:

У iPhone SE, к слову, очень полярные отзывы среди пользователей. Недавний опрос показал, что iPhone SE 2020 и iPhone 12 Mini являются самыми любимыми смартфонами фанатов Apple в 2024 году.

Хоть до выхода iPhone 17 остается более 9 месяцев, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Например, стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

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