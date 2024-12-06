Первое место заняла модель, которая считается одной из самых неудачных с коммерческой точки зрения.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовал десятку телефонов и планшетов Apple, которые больше всего устраивают своих владельцев. Примечательно, что в топе лидируют вовсе не свежие айфоны, а сравнительно старые модели.

Если смотреть только на смартфоны, то бессменным лидером уже несколько месяцев является iPhone 12 mini – им довольны 95,98% владельцев. Несмотря на то, что на выходе в 2020 году многие ее "хейтили", а сама модель считается одной из самых неудачных с коммерческой точки зрения, сегодня пользователи ценят ультракомпактные габариты.

Еще один любимчик пользователей – раритетный iPhone SE (2020), который занимает 7 место в общем рейтинге. Это неплохой компромиссный аппарат, практически топ за свои деньги, который до сих пор имеет поддержку актуальных версий iOS. Замыкает топ-10 уже изрядно устаревший iPhone 6+.

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Безусловным же лидером "народного" рейтинга стал планшет iPad Air 2, представленный еще в 2014 году. В AnTuTu отметили, что большинство пользователей обычно используют планшеты для просмотра фильмов или онлайн-занятий. Эти сценарии использования не требуют особенно высокой производительности и планшеты даже 10-летней давности могут выполнять эту работу.

Новый компактный iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple подготовила презентацию iPhone SE 4. Бюджетный айфон выйдет в дизайне iPhone 14, но с процессором iPhone 16. а ценник составит дешевле $500.

В рейтинге же Android-смартфонов, собравших наибольшее количество положительных отзывов покупателей, лидирует топовый суперфлагман с Китая и две складные модели.

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