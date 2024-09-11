Что умеет делать новая кнопка в iPhone 16: впечатления журналистов / фото Apple

Все смартфоны линейки iPhone 16 получили новую кнопку Camera Control. Она расположена на правой стороне под кнопкой питания/блокировки и служит для продвинутого управления камерой.

Журналисты 9to5Google подробно рассказали, на что способна новая кнопка.

Camera Control – отдельная кнопка с собственным емкостным сенсором, которая прячется в небольшой нише на торце смартфона. Она имеет тактильные моторы, которые имитируют нажатие настоящей физической клавиши. Защищенная сапфировым стеклом, эта кнопка отличается высокой прочностью.

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Во всех моделях iPhone 16 появилась новая кнопка на корпусе: что она умеет

Одно нажатие на кнопку запускает приложение "Камера", еще одно – делает снимок. При длительном удерживании начнется запись видео. Также сенсорной поверхностью можно пользоваться как тачпадом на MacBook. Например, слайдом пальца влево или вправо можно увеличить или уменьшить масштаб, настроить глубину резкости и так далее.

Во всех моделях iPhone 16 появилась новая кнопка на корпусе: что она умеет

При запущенном приложении камеры и наведении на объект, ИИ в смартфоне соберет информацию о предметах и локациях, которые пользователь видит перед собой. Например, наведение на ресторан выведет часы работы и рейтинги, а наведение на растение или животное распознает его.

"Camera Control – это полезная функциональность, которая уже много лет доступна пользователям Android, но реализована она более органично, и, честно говоря, я удивлен, что Google, Samsung или кто-либо другой за эти годы не придумали что-то подобное", – пишут в 9to5Google.

Во всех моделях iPhone 16 появилась новая кнопка на корпусе: что она умеет

9 сентября прошла крупнейшая презентация Apple в году. Как все и ожидали, компания показала новенькие айфоны: 16 Pro-модели рекордно выросли в размерах, а Action Button теперь есть не только у "прошек", а во всей линейке. Также обновили часы и наушники. 

На ноябрь 2024 у Apple запланирована еще одна презентация, на которой покажут новые MacBook на М4, и, возможно, iPad. А уже весной 2025 года выйдет новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

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