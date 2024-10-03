Эксперты подсчитали себестоимость самого дорогого смартфона Apple

iPhone 16 Pro Max включает в себя "железа" на 485 долларов при рыночной стоимости смартфона в $1199.

Аналитики из TD Cowen проанализировали себестоимость компонентов iPhone 16 Pro Max и выяснили, что самый дорогой смартфон от Apple включает в себя "железа" на 485 долларов. В рознице его продают по цене от 1199 долларов в США.

Отмечается, что самым дорогим компонентом 16 Pro Max являются модуль задней камеры и 6,9-дюймовый OLED-экран, стоимость каждого из которых составляет 80 долларов. Это 32% от общей себестоимости смартфона.

При этом камера стала самым подорожавшим компонентом по сравнению с предыдущим поколением, увеличив свою стоимость на 10 долларов. Затраты на ОЗУ и флеш-память увеличились на 5 долларов. Таким образом стоимость комплектующих для iPhone 16 Pro Max выросла на 7% по сравнению с 15 Pro Maх.

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Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее. Важно отметить, что ценник 485 долларов – это лишь себестоимость, не включающая расходы на исследования, разработку, маркетинг и логистику.

Линейка iPhone 16 поступила в продажу 20 сентября. Несмотря на слухи о подорожании, Apple оставила цены на свои смартфоны на прежнем уровне. Еще в 2017 году компания негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $999 и по-прежнему придерживается его.

А меж тем в интернете продолжают появляться обзоры iPhone 16. Так, например, в GSMArena назвали 16 Plus самым автономным современным смартфоном, а все модели 2024 года получили 7 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности iFixit, что стало рекордом для Айфонов.

Но есть и парочку негативных моментов. iPhone 16 и iPhone 16 Pro сохранили медленную зарядку 27 Вт. Таким образом, полная зарядка новинок, как и в предыдущих поколениях, занимает до двух часов. Также смартфоны вышли без каких-либо функций ИИ.

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