Он получит рекордно узкую рамку и самый большой экран в истории iPhone.

До выхода новых смартфонов Apple осталось чуть больше трех месяцев. Впрочем, уже известно практически все ключевые особенности девайсов. А теперь в сети появились качественные изображения 16 Pro Max в высоком разрешении.

Дизайн топовой модели практически идентичен внешнему облику смартфонов актуальной серии. Одним из главных нововведений станет дисплей с рекордно узкой рамкой шириной 1,15 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Galaxy S24 Ultra этот показатель равен 1,5 мм.

Габариты и размеры iPhone 16 Pro Max тоже известны: 163,024 × 77,575 × 8,26 мм, вес 225 г. То есть, он будет длиннее, шире и толще предшественников.

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Также флагман получит самый большой экран в истории iPhone. На смену 6,7-дюймовому дисплею придет 6,9-дюймовый. Скажется ли такое решение на удобстве для пользователей, пока непонятно.

Ранее информацию о редизайне подтвердили все главные инсайдеры, включая Марка Гурмана из Bloomberg. Ожидается, что больше станет и iPhone 16 Pro, экран которого подрастет с 6,1 до 6,3 дюйма, а вот базовые модели – iPhone 16 и 16 Plus – должны остаться в прежних размерах.

Если Apple будет придерживаться своих стандартных сроков, то презентация новых айфонов состоится в середине сентябре. Pro-модели iPhone 16, помимо увеличенных экранов, также должны получить апгрейд камеры, новую кнопку для управления камерой и дисплей с повышенной яркостью и антибилковым покрытием. А минимальная планка объема накопителей в iPhone Pro 16 будет составлять 256 гигабайт.

А уже на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

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