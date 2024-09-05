До сентябрьской презентации Apple осталось всего несколько дней.

До презентации iPhone 16 осталось всего несколько дней. В этом году нас ждет небольшое обновление, поэтому перед покупкой крайне важно знать, в каких деталях свежие гаджеты отличаются от аппаратов серии iPhone 15. Источник собрал все что известно о базовом Айфоне 2024 года.

В отличие от Pro-моделей iPhone 16, нововведений будет немного. Так, гаджет сохранит 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Вопреки ожиданиям, частота кадров останется прежней – 60 Гц. И это при том, что многие бюджетные Андроиды могут похвастаться экранами на 90, а некоторые даже 120 Гц.

Аппаратной основой iPhone 16 станет однокристальная система Apple A18. По всей видимости, с поддержкой новомодных интеллектуальных фишек. Объем оперативной памяти вырастет с 6 до 8 ГБ. Очевидно, это связано все с тем же ИИ.

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Крупного обновления камер для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается – базовые айфоны только в прошлом году получили новый 48-мегапиксельный сенсор. Ожидается, что Apple вернется к вертикальному расположению камер – это позволит базовым моделям записывать пространственные видео для шлема Apple Vision Pro.

Емкость аккумулятора iPhone 16 составит 3561 мАч (в нынешнем поколении используется 3349 мАч). А вот 20-ваттная зарядка никуда не денется – то есть зарядка телефона, как и раньше, будет занимать два часа. К слову, у Pro-моделей мощность проводной зарядки вырастет до 40 Вт.

Также в iPhone 16 появится настраиваемая клавиша Action Button, которая дебютировала в прошлогодних моделях 15 Pro и Pro Max. А вот появление Capture Button под вопросом: скорее всего, ее получат только Pro-модели.

И напоследок, смартфон не подорожает – стартовая модель iPhone 16 будет стоить 799 долларов. Покупатель сможет выбрать версию с накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. 1 ТБ ПЗУ предложат только покупателям Pro и Pro Max.

На сентябрьском ивенте Apple по классике покажет новые смартфоны, часы и наушники, однако на этом планы компании не кончаются. До конца года также должны выйти новые MacBook, и, возможно, iPad.

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