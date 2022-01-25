Флагманские смартфоны привлекают аудиторию новыми продвинутым функциям, а бюджетные – улучшенным дизайном и хорошей производительностью.

Издание GSMArena обновило рейтинг самых популярных смартфонов по итогам третьей недели 2022 года. Пользователей больше всего интересовала продукция Xiaomi – 4 из 10 моделей в списке принадлежат китайскому производителю.

Самым популярным смартфоном на сегодня остается "народный" флагман Galaxy S21 FE, который дебютировал у нас в начале месяца. Здесь характеристики почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и емкость аккумулятора.

Второе и третье места удерживают OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro соответственно. Смартфоны очень схожи друг с другом: один и тот же процессор Snapdragon 8 Gen 1, две панели AMOLED с одним миллиардом цветов, частота обновления 120 Гц, сертификация HDR10 +, разрешение Quad HD + 1440p и считыватель отпечатков пальцев на дисплее.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели:

Samsung Galaxy A52s 5G;

iPhone 13 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro;

Realme 9 Pro Plus;

Samsung Galaxy A12;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Ранее УНИАН составил ТОП лучших бюджетных смартфонов до 7 тысяч гривень с хорошей камерой и батареей, вышедшие в прошлом году, и попытался разобраться, какой смартфон из дешевых – самый лучший.

Также мы делились интересным рейтингом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

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