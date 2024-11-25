Официальная премьера S25 Ultra, как и других моделей в серии, ожидается в конце января 2025 года.

Пока Samsung не торопится с анонсом ивента, на котором покажет новую флагманскую серию Galaxy S25, в сети каждую неделю появляется все больше новостей о смартфонах серии. Надеждый инсайдер Ice Universe опубликовал живые фото макета будущего флагмана компании – Galaxy S25 Ultra.

Фотографии в очередной раз подтверждают дизайн, который ранее показывали на рендерах. Из внешних изменений: корпус получит закругленные углы, а грани сделают максимально плоскими в стиле Galaxy S24. Небольшие изменения коснутся и блока камер.

Ожидается, что новый флагман будет меньше и легче предшественников: его габариты составят 162,8×77,6×8,2 мм, а вес – 219 г. Сам Ice Universe отмечает, что Galaxy S25 Ultra лишь слегка крупнее Galaxy S24 Plus, и те, кто уже владеют S24 Plus, могут, фактически, почувствовать S25 Ultra в руке.

Видео дня

Процессором смартфона станет Snapdragon 8 Elite. Недавно в сети появились первые результаты тестирования в бенчмарке Geekbench 6: в многоядерном тесте Galaxy S25 Ultra обходит iPhone 16 Pro Max на A18 Pro, а прирост быстродействия относительно S24 Ultra станет еще заметнее.

Модель Galaxy S25 Ultra, кроме обновленного дизайна и актуального процессора, получит сверхширик с новым 50-Мп сенсором и 16 ГБ ОЗУ. Аккумулятор при этом останется без изменений – 5000 мАч.

Официальная премьера S25 Ultra, как и других моделей в серии, ожидается в конце января 2025 года. Позже может выйти модель S25 Slim, которая якобы составит конкуренцию iPhone 17 Air.

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