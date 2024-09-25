А прирост быстродействия относительно Galaxy S24 Ultra еще заметнее.

В базе бенчмарка Geekbench 6 появились результаты тестирования Samsung Galaxy S25 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Показатели смартфона в многоядерном тесте обходят показатели iPhone 16 Pro Max на A18 Pro, пишет Tom's Guide.

Модель с номером SM-S928U набрала в одноядерном тесте 3069 балла и 9080 баллов в многоядерном. Результаты iPhone 16 Pro с A18 Pro, которая является на сегодня самой быстрой мобильной SoC составляют 3429 и 8790 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Для сравнения, актуальный Galaxy S24 Ultra на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3 набирает 2234 и 6807 балла соответственно. То есть прирост быстродействия заметный.

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На скриншоте также можно заметить, что Galaxy S25 Ultra проходил испытания с 12 ГБ оперативной памяти. Что касается протестированного SoC Snapdragon 8 Gen 4, то он имеет конфигурацию ЦП "2+6", где два производительных ядра работают на частоте 4,20 ГГц, в то время как ядра эффективности работают на частоте 2,90 ГГц.

Примечательно, что это не самая производительная версия Snapdragon 8 Gen 4, которую можно было наблюдать. Ранее сообщалось, что прототип OnePlus 13 набрал 10049 очков в многоядерном тесте и его показатели в одноядерных задачах также превзошли результаты S25 Ultra. Такая разница обусловлена тактовой частотой ядер CPU: в случае с флагманом Samsung она составляет 4,19 ГГц для больших ядер и 2,9 ГГц для остальных ядер, в случае OnePlus 13 – 4,32 и 3,53 ГГц соответственно.

Презентация серии Samsung Galaxy S25 состоится в начале будущего года. Ожидается, что вся линейка "Гэлакси" S25, будет работать на Snapdragon 8 Gen 4. Это важный апдейт, так как в прошлом поколении S24 в версиях для европейских стран использовался более медленный фирменный Exynos.

Ранее инсайдеры делились рендерами Galaxy S25 Ultra, который, в отличие от стандартных моделей, получит заметный редизайн. А еще он будет меньше и легче и Galaxy S24 Ultra, и iPhone 16 Pro Max.

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