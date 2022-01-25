Благодаря суперкомпьютеру ИИ-модели смогут работать как человеческий мозг и понимать контекст.

Компания Meta (бывшая Facebook) представила суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который уже считается одним из самых быстрых в мире.

Подробности опубликованы в официальном пресс-релизе.

Сейчас мощность RSC сопоставима с пятым суперкомпьютером из рейтинга Top500. И это не предел – после окончательного завершения настройки к концу текущего года он пробьет экзафлопсный барьер (миллиард миллиардов операций в секунду) и затмит по мощности все суперкомпьютеры с ИИ.

Сообщается, что Meta RSC использует открытые данные фейсбука, инстаграма, ватсапа и огромную вычислительную мощность для обучения моделей искусственного интеллекта обработке естественного языка на наборе данных размером до эксабайта, что примерно эквивалентно 36 тысячам лет видео в высоком качестве.

В будущем Цукерберг и компания хотят воспроизвести ИИ, который сможет работать как человеческий мозг и понимать контекст, распознавать тексты, изображения и ролики на сотнях языков, а также выявлять вредоносный контент и дезинформацию.

Полностью завершить строительство планируют к середине 2022 года. К тому времени мощность должна составить около пяти экзафлопс, а скорость передачи данных – 16 терабайт в секунду. Стоимость проекта и местоположение суперкомпьютера компания не раскрывает.

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Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал об эксперименте, в рамках которого нейронная сеть при помощи искусственных нейронов написала ему речь. Для этого использовались технологии стартапа выпускника КПИ Postello.

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