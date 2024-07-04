Устройство будет поддерживать аксессуары вроде ремешков и подставок, которые прикручиваются к задней крышке.

Принадлежащий компании Nothing, бренд CMF, раскрыл дизайн своего первого смартфона CMF Phone 1. Этот аппарат уже называют самым необычным смартфоном последних лет, пишет TechRadar.

Бюджетник будет выделяться на фоне конкурентов не только яркой оранжевой расцветкой, но и концепцией "модульности", которая позволит пользователям самим менять внешность смартфона. Панели в разных цветах можно будет менять по настроению.

В комплекте к смартфону будет лежать отвертка для снятия штатных элементов корпуса и прикручивания кастомных. Пока что известно о подставке, креплении под ремешок и чем-то вроде пауэрбанка или кармана для пластиковых карточек. Задняя панель у него тоже откручиваемая.

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Характеристики CMF Phone 1 тоже известны. Смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей на 120 Гц, процессор Dimensity 7300, основную 50 Мп-камеру, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также Android 14 из коробки.

Что касается ценника, то он, если утечки верны, порадует буквально всех, CMF Phone (1) будет продаваться за 190 и 215 долларов в зависимости от версии. Таким образом, он будет почти в два раза дешевле "бюджетного" Nothing Phone (2a).

Презентация CMF Phone 1 состоится в 8 июля. Вместе со смартфоном бренд CMF представит бюджетные наушники и умные часы. А уже 10 июля свою презентацию проведет Samsung.

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