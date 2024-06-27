CMF Phone (1) будет оснащен необычным колесом в нижней части, а задняя крышка и вовсе будет съемной.

У компании Nothing есть суббренд CMF, который выпускает дешевые носимые устройства и аксессуары. В скором времени ассортимент должен пополниться первым смартфоном. Ресурс Phone Arena раскрыл некоторые подробности о грядущем устройстве.

Ранее мы уже писали о CMF Phone (1). Этот девайс станет самым необычным смартфоном последних лет. Судя по официальным тизерам, у него будет болт на задней крышке. Скорее всего, он будет выкручиваться, чтобы пользователь смог получить доступ к съемной батареи. Ничего подобного уже давно не выходило в массовую продажу.

Также смартфон оснастят "крутилкой", которая будет находиться сзади в нижнем углу. За что именно она будет отвечать пока неизвестно.

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Ожидается, что CMF Phone (1) получит 120-герцовый 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Dimensity 7300, основную 50 Мп-камеру, аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также Android 14 из коробки.

Что касается ценника, то он, если слухи верны, порадует буквально всех. CMF Phone (1) будет продаваться за 190 и 215 долларов в зависимости от версии. Таким образом, он будет почти в два раза дешевле Nothing Phone (2a), но лишится узнаваемого дизайна.

Производитель обещает выпустить CMF Phone (1) в ближайший месяц.

Ранее специалисты назвали пять лучших смартфонов прямо сейчас до 10 000 грн. Многие производители оснащают свои бюджетные устройства дисплеем с повышенной герцовкой, продвинутым набором камер и автономностью в пару дней.

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