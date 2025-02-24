Инсайдеры сходятся в одном: линейка iPhone 17 принесет кардинальный редизайн смартфонов Apple.

Все больше появляется свидетельств, что Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих смартфонов. Инсайдер Маджин Бу выложил CAD-изображение всех смартфонов линейки iPhone 17.

Всего будет четыре устройства. Обычный iPhone 17, как сообщается, не получит изменений в дизайне, тогда как обе "прошки" впервые в своей истории выйдут с массивным прямоугольным блоком камеры, причем треугольная компоновка объективов останется.

Еще на рендере показан тонкий iPhone 17 Air с горизонтальным блоком камеры как у актуальных моделей Google Pixel. Аппарат придет на смену Plus-версии и станет самым тонким iPhone, который когда-либо выпускал Apple.

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О радикальном обновлении дизайна смартфонов новой серии ранее уже упоминали другие источники. Например, Digital Chat Station, авторитетный инсайдер из Китая, говорил, что прототипы iPhone 17 Pro выглядят примерно так же.

До выхода iPhone 17 остается больше полгода, но в сети уже накопилось достаточно слухов о главных смартфонах 2025 года. Уже известно, что Apple впервые за шесть лет повысит разрешение "селфи-камеры", а базовые модели наконец перейдут на 120-герцовые экраны.

Также есть информация, что цены на смартфоны могут вырасти на 9% из-за пошлин Трампа. При таком раскладе самый дешевый iPhone 17 будет стоить $870 вместо $799, тогда как стоимость 17 Pro будет начинаться от $1089.

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