Apple планирует вернутся к использованию алюминиевых рамок, отказавшись от эксперимента с титаном всего спустя два поколения.

Источники уверены, что Apple в 2025 году представит тонкий смартфон iPhone 17 Air в дизайне, которого до этого не было ни у одного Айфона. Судя по всему, обновление запланировано и для других смартфонов модельного ряда 2025 года.

The Information сообщает, что iPhone 17 Pro и Pro Max также получат новый дизайн, причем изменения грядут довольно заметные. Одно из главных – то, что рамки смартфонов будут выполнены не из титана, как раньше, а из алюминия. Нижняя половина будет стеклянной для работы беспроводной зарядки.

Кроме того, модели iPhone Pro и Pro Max получат более крупный прямоугольный блок камер, который тоже будет выполнен из алюминия, а не из традиционного 3D-стекла. Как все это будет выглядеть в реальной жизни, пока непонятно.

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Причину перехода с титана на алюминий издание не уточнило. В сети пишут, что возвращение к "непремиальному" алюминию после медицинской стали и титана выглядит странным шагом. Apple, вероятно, обоснует такой переход заботой о природе.

Доверять The Information стоит: издание опубликовало первое изображение Apple Vision Pro за несколько лет до анонса гарнитуры и регулярно делится правдивыми инсайдами о еще не выпущенных новинках Apple.

Презентация iPhone 17 ожидается лишь осенью 2025 года. До тех пор в сети появится еще не одна утечка, впрочем, источники уже сейчас говорят, что это будет самый интересный модельный ряд вплоть до iPhone 19.

Ходят слухи, что в 2025 году стандартные модели iPhone наконец перейдут на 120-герцовые экраны, впервые за много лет обновится "фронталка", а 17 Pro Max станет первым айфоном, в котором все три камеры имеют разрешение 48 Мп.

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